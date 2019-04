Nekdanji vojak naj bi priznal umor novinarja Kuciaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji vojak, obtožen umora slovaškega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, je dejanje priznal, poročajo slovaški mediji, ki se sklicujejo na vire v policiji.

Preiskovalni novinar Kuciak je bil ubit v času, ko je preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je lani sprožil množične proteste.

Portal aktuality.sk, za katerega je delal Kuciak, je v četrtek, sklicujoč se na dobro obveščene vire, poročal, da je nekdanji vojak Miroslav Marček priznal dvojni umor. Policija sicer uradno navedb, o katerih so poročali tudi nekateri drugi mediji, ni potrdila, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Umor naj bi naročil Kočner

Marčka in še tri druge osumljene za umor so priprli oktobra lani. V priporu je tudi poslovnež Marian Kočner, ki je obtožen, da je naročil umor.

Kuciak je v svojih člankih večkrat omenjal milijonarja Kočnerja, lastnika več nepremičninskih družb, nekdanji Kuciakov urednik Peter Bardy pa je leta 2017 razkril, da je Kočner klical novinarja in mu grozil.

Kočnerja so aretirali junija 2018 in je odtlej v priporu, po poročanju medijev pa ima povezave s socialdemokratsko stranko Smer nekdanjega slovaškega premierja Roberta Fica. Ta je bil po protestih, ki so sledili Kuciakovemu umoru, prisiljen odstopiti, vendar je ostal na čelu stranke.