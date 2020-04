Morilca slovaškega novinarja obsodili na 23 let zaporne kazni

Slovaško posebno sodišče v kraju Pezinok blizu Bratislave je danes zaradi umora slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove pred dvema letoma na 23 let zapora obsodilo bivšega vojaka Miroslava Marčka, ki je priznal njun umor.

Preiskovalni novinar Kuciak in njegova zaročenka Martina Kušnirova sta bila 21. februarja 2018 ustreljena na svojem domu. Sodbo so izrekli brez navzočnosti obsojenca. Tožilstvo je zahtevalo obsodbo na 25 let zapora, poročanje slovaške tiskovne agencije Tasr povzema STA.

Marček priznal dvojni umor

Marček je dvojni umor priznal med preiskavo, ko je trdil, da je umora izvršil ob pomoči drugega obtoženca v primeru Tomaša Szaba, ki pa krivdo zanika. Na 15 let zapora so medtem že lani obsodili posrednika pri umoru Zoltana Andruska, ki je že pred začetkom sojenja priznal krivdo.

Ostala dva obtoženca - domnevni naročnik umora, podjetnik Marian Kočner in domnevna organizatorka Alena Zsuzsova - krivdo zanikata. Marček je priznal tudi umor poslovneža Petra Molnarja, poroča Tasr.

Kuciak preiskoval posle več podjetnikov

Pred umorom je Kuciak preiskoval nepregledne posle podjetnika Kočnerja, ki mu sodijo kot domnevnemu naročniku umora novinarja. Preiskoval je tudi povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Privedli so do odstopa premierja Roberta Fica, še dodaja STA.

