Nekdanji brazilski predsednik se mora še danes oglasiti v zaporu

Brazilski sodnik Sergio Moro je dal nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi 24 ur časa, da se preda policiji in gre v zapor, kjer bo prestajal 12-letno zaporno kazen zaradi korupcije. Lula se bo tako moral posloviti tudi od kandidature na jesenskih predsedniških volitvah.

Lula se mora na policiji zglasiti ob 22. uri po srednjeevropskem času. Foto: Reuters

Sodnik Sergio Moro je omenjeno odločitev sprejel potem, ko je brazilsko vrhovno sodišče zavrnilo prošnjo 72-letnega Lule za odlog prestajanja zaporne kazni na podlagi obsodbe zaradi korupcije v okviru operacije Avtopralnica.

Lula se mora še danes zglasiti na policijski postaji

S tem so uradno izpolnjeni pogoji za odhod nekdanjega brazilskega predsednika v zapor. Rok, ki ga je sodišče Luli določilo za prostovoljni prihod na policijsko postajo v mestu Curitiba na jugu države, se izteče danes ob 22. uri po srednjeevropskem času.

Lula sicer zaenkrat ostaja v stavbi sindikata zaposlenih v kovinski industriji v svojem rodnem mestu Sao Bernardo do Campo blizu Sao Paula.

Pred omenjeno zgradbo se je zbralo več sto njegovih podpornikov, Lula pa je za enega od časnikov izjavil, da namerava v zgradbi ostati ves dan.

Glede na nekatere navedbe naj bi Lula čakal na odločitev o pritožbi, ki jo je vložil v zadnjem trenutku, a po poročanju BBC ni znano, ali bodo sodniki o njej odločili še pred iztekom roka za odhod v zapor. V medijih se pojavljajo tudi informacije, da se bo Lula oblastem predal v Sao Paulu.

Nekdanji predsednik obtožbe zavrača kot politično motivirane

Lula je želel ostati na prostosti, da bi lahko kandidiral na predsedniških volitvah 7. oktobra. Po anketah je trenutno med vsemi kandidati v vodstvu.

Nekdanji brazilski predsednik trdi, da so obtožbe proti njemu politično motivirane in da so namenjene temu, da bi mu preprečili kandidaturo na volitvah.

Lula je bil brazilski predsednik med letoma 2003 in 2010. Položaj je zapustil na vrhuncu priljubljenosti in s priznanjem mednarodne skupnosti za uspešen boj proti revščini v državi.

Obtožbe na račun Lule zaradi korupcije so povezane z gradbenim podjetjem OAS, ki je za nekdanjega predsednika temeljito prenovilo stanovanje v obmorskem kraju Guaruja.

Lula je v zameno za storitve podjetju priskrbel naročila pri državni naftni družbi Petrobas. Lula je v preteklosti sicer zanikal, da je lastnik omenjenega stanovanja.