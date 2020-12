Nekdanji avstrijski finančni minister obsojen zaradi korupcije

Nekdanji avstrijski minister za finance Karl-Heinz Grasser je bil danes na sodišču na Dunaju obsojen na osem let zapora zaradi zlorabe položaja in sprejema dela skoraj desetmilijonske podkupnine pri prodaji več tisoč javnih stanovanj. Grasser, nekdanji zvezdnik avstrijskih svobodnjakov, je že napovedal pritožbo.

Gre za sojenje za t. i. afero Buwog, ki se je začelo pred okoli tremi leti. Na zatožni klopi je poleg nekdanjega ministra sedelo še 13 obtoženih. Vsi so sprva zanikali krivdo, tik pred začetkom procesa pa si je Peter Hochegger, sicer Grasserjeva poročna priča, premislil, poroča STA.

Priznal je, da je bil on tisti, ki je posredoval zaupno informacijo konzorciju med Immofinanz in Raiffeisenbank OÖ. Ta je leta 2004 zmagal na razpisu za nakup 60 tisoč stanovanj v lasti države. Konzorcij je za nakup odštel 961 milijonov evrov, milijon več kot njegov tekmec CA Immo.

Tri leta kasneje je konzorcij Immofinanz in Raiffeisenbank OÖ stanovanja prodajal po še enkrat višji ceni, kot jo je odštel za nakup. Grasser je skupaj s preostalimi soobtoženimi pobral odstotek "provizije" v višini 9,6 milijona evrov.

Informacije so lahko prišle le od njega

Grasser je bil tedaj finančni minister, ki je odločal o prodaji stanovanj. Vedel je za ponudbe, informacija pa je lahko prišla le od njega, je danes odločila sodnica Marion Hohenecker. "Nobenega dvoma ni, da je bila podkupnina dana. To so potrdili številne priče in dokazi," je poudarila sodnica, piše STA.

Podkupnina je bila nakazana na tri različne račune v Liechtensteinu, pa tudi v "poštne nabiralnike" na Cipru. "Kdor pošteno posluje, ne potrebuje računov v Liechtensteinu," je dejala sodnica.

Prva obsodba zaradi korupcije mistra med opravljanjem položaja

Zavrnila je tudi navedbe Grasserja, da je od tašče prejel približno pol milijona evrov gotovine. Grasser je namreč poročen z dedinjo draguljarskega imperija Swarovsky Crystal in je bil zaradi svojega razkošnega in uživaškega življenjskega sloga pogosto priljubljena tarča tabloidov.

Sodišče je Grasserja obsodilo zaradi zlorabe zaupanja, ponarejanja dokazov in sprejetja podkupnine. To je v Avstriji prva obsodba zaradi korupcije ministra med opravljanjem položaja. Sodnica mu je dosodila osem let zapora. Večletne zaporne kazni so doletele tudi druge soobtožene. Sodba sicer še ni pravnomočna in Grasserjev odvetnik je že napovedal pritožbo, še poroča APA.