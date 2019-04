Neformalni vrh v Berlinu: v ospredju odnosi Srbije in Kosova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vabilu nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona bo danes v Berlinu potekal neformalni vrh o Zahodnem Balkanu, v središču katerega bo zagon dialoga med Srbijo in Kosovom, ki je mesece na mrtvi točki. Ob visokih predstavnikih držav regije, Evropske komisije in Hrvaške se ga bo udeležil tudi premier Marjan Šarec.