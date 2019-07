Navalni: Obrvi sem imel kot žogice za namizni tenis

Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni je na svojem blogu v ponedeljek zagotovil, da ni bil nikoli na nič alergičen, ter povedal, da so mu obrvi otekle do velikosti žogice za namizni tenis, preden so ga v nedeljo odpeljali v bolnišnico zaradi domnevne alergijske reakcije. Mnogi njegovi pristaši sumijo, da je bil zastrupljen.

"Nikoli nisem bil na nič alergičen," je po vrnitvi v zapor v ponedeljek zapisal Navalni, ki prestaja 30-dnevno kazen. Zaprli so ga prejšnji teden zaradi pozivanja k protestom v Moskvi z zahtevo, da bi predstavnikom opozicije in nestrankarskim kandidatom omogočili kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah, navaja portal Deutsche Welle.

V nedeljo so ga iz zapora prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. V zapor so ga vrnili v ponedeljek, kljub nasprotovanju njegove dolgoletne zdravnice.

"Čutiti je bilo, kot da bi me kdo po glavi drgnil s stekleno volno"

Foto: Reuters Navalni je na svojem blogu dal vedeti, da je že v zaporu. Povedal je, da je zaprt v isti celici kot pred dvema tednoma, a s petimi drugimi ljudmi. Spi na isti postelji, a na svoji domači posteljnini.

Pojasnil je, da je prvič zaznal rahlo nelagodje v soboto zvečer, ko je bil četrti dan v zaporu. Ponoči se je nato zbudil, ker ga je peklo po obrazu, ušesih in vratu. "Čutiti je bilo, kot da bi me kdo po glavi drgnil s stekleno volno," je zapisal ter dodal, da so mu v nedeljo zjutraj obrvi otekle do velikosti žogice za namizni tenis.

Oteklina je usahnila, potem ko so ga v bolnišnici zdravili z veliko zdravila Prednisolone, ki je narejen na osnovi steroidov, in z zdravilom Suprastin. Do kosila je bil po lastnih navedbah "videti kot človek, ki je dva meseca popival", sedaj pa, da je videti kot nekdo, ki je pil teden dni.

Lahko bi bil zastrupljen

Diagnosticirali so mu kontaktni dermatitis. Navalni je ocenil, da so se v njegovi bolniški sobi policisti vedli neobičajno, kot da bi nekaj skrivali, saj so stali na vratih in niso dovolili vstopiti ne njegovi zdravnici ne odvetnici.

Njegova dolgoletna zdravnica Anastazija Vasiljeva je sicer v ponedeljek ocenila, da je bil zastrupljen z "neznano kemično snovjo".

Tudi Navalni meni, da je mogoče, da je bil zastrupljen. Spomnil je na primere aktivista Pussy Riot Pjotra Verzilova, kritika Kremlja Vladimirja Kara-Murze ter ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala.

Povedal je še, da so uradno zahtevali videoposnetke iz zapora, saj ne verjame, da bi ga zastrupili pazniki, ki da so bili še bolj presenečeni kot on. Sumi, da je bil v njegovi zaporniški celici kdo izven zapora, morda medtem, ko je bil na sprehodu ali je telefoniral.