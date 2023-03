Nataša Pirc Musar na drugi konferenci ZN o vodi v New Yorku

Na sedežu ZN v New Yorku se bo danes, na svetovni dan vode, začela druga mednarodna konferenca o vodi. Slovensko delegacijo sestavljata zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, vodi pa jo predsednica Nataša Pirc Musar, ki bo v današnjem nastopu poudarila pomen vode kot naravnega vira in človekove pravice.

Voda je ključnega pomena za preživetje človeštva. Več milijard ljudi po vsem svetu danes nima dostopa do čiste pitne vode in na leto po podatkih ZN zaradi bolezni, povezanih s pomanjkanjem čiste vode, umre okrog 800 tisoč ljudi. Voda je povezana tudi s podnebnimi spremembami v obliki neviht, poplav in suš.

Danes je svetovni dan voda



Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo danes, je letos posvečen reševanju vodne in higienske krize. Z geslom Pospešimo spremembe ljudi po vsem svetu nagovarja k hitrejšemu ukrepanju za izboljšanje stanja. V Sloveniji se bo danes zvrstilo več dogodkov, pristojni bodo med drugim na delu obrežnega pasu reke Krke ponovno vzpostavili obrežno zarast.

Pirc Musarjeva bo imela več dvostranskih srečanj

Namen konference na visoki ravni je pregled aktivnosti in rezultatov prve polovice desetletja ZN o vodi za trajnostni razvoj (2018–2028). Pobudo zanj so dali zaradi prepočasnega napredka pri izvajanju cilja agende trajnostnega razvoja, to je zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode in sanitarij vsemu človeštvu.

Slovenska predsednica bo poleg današnjega nastopa na plenarnem zasedanju opravila več dvostranskih srečanj in pogovorov, ki bodo namenjeni tudi utrjevanju podpore slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024–2025. Več dvostranskih srečanj bo imela tudi zunanja ministrica Fajon.