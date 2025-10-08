Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

8. 10. 2025,
18.00

Napadalec iz Manchestra po navedbah policije obljubil zvestobo Islamski državi

napad, Manchester, nož, policija | Napad na sinagogo Heaton Park v Manchestru je bil eden najhujših antisemitskih incidentov v Evropi po 7. oktobru 2023. | Foto Reuters

Napad na sinagogo Heaton Park v Manchestru je bil eden najhujših antisemitskih incidentov v Evropi po 7. oktobru 2023.

Foto: Reuters

Moški, ki je prejšnji teden izvedel napad na sinagogo v Manchestru, je med napadom poklical policijo in trdil, da je prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država, je danes dejal predstavnik enote britanske policije za boj proti terorizmu. V četrtkovem napadu sta bila ubita dva človeka, trije pa huje ranjeni. Storilca je policija ubila.

"Na začetku napada pred sinagogo Heaton Park je napadalec poklical policijo in trdil, da je prisegel zvestobo skupini Islamska država," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik policije.

Policija je 35-letnega storilca, britanskega državljana sirijskega rodu, ustrelila pred sinagogo, potem ko je z avtomobilom zapeljal v množico ljudi, nato pa izstopil in vernike napadel z nožem. Med napadom sta bila ubita dva Juda.

Eden hujših antisemitskih incidentov v Evropi po 7. oktobru 2023

Policija je kasneje potrdila, da je enega od njiju s strelom ponesreči zadel policist. Prav tako naj bi krogla po poročanju BBC zadela tudi drugega moškega, ki po operaciji okreva v bolnišnici. Še dva moška sta bila v napadu huje poškodovana, pri čemer je bil eden od njiju zaboden v vrat in prsni koš.

Napad na sinagogo Heaton Park v Manchestru je bil eden najhujših antisemitskih incidentov v Evropi po 7. oktobru 2023, ko so borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas napadli Izrael. Zgodil se je med najpomembnejšim judovskim praznikom jom kipur, policija pa ga je razglasila za teroristični incident.

Policija je po napadu pridržala šest oseb, osumljenih "priprave in spodbujanja terorističnih dejanj", vendar je dva od njih kasneje izpustila, štirje – dva moška in dve ženski – pa ostajajo v priporu.

Novice V kaosu eno od žrtev morda zadeli policisti
Novice Šlo je za teroristični napad, aretirani še dve osebi #video
