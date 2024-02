Največji karneval na svetu: veliko gole kože, samba in zabava #video #foto

Vsako leto največji karneval na svetu v Riu de Janeiru pritegne ogromno število gledalcev in tudi letos ni drugače. Nastopajoči, med katerimi so glasbeniki in plesalke sambe, ki z bogato okrašenimi opravami pokažejo več gole kože, kot je skrijejo, so pravi magnet za obiskovalce.

Najboljše šole sambe v teh dneh na karnevalu v Riu de Janeiru kažejo, kaj zmorejo: na Sambadromu se predstavljajo karnevalska vozila, visoka kot hiše, in dih jemajoči kostumi. Karneval v Riu sicer poteka od petka, 9. februarja, do sobote, 17. februarja.

Med najbolj znanim in največjim karnevalskim praznovanjem na svetu po mestu Rio potekajo ulične parade, blocos in bandas. V danem trenutku lahko poteka več kot 300 band naenkrat. Če blocosi v svoj bend vključijo trobila, jih ljudje imenujejo bandas ali bands. Med parado blocosi najamejo tovornjake. Kitaristi in pevci se vozijo na tovornjaku in igrajo svojo glasbo.

Nedelja je bila prva od dveh tekmovalnih dni v Riu de Janeiru. Vsako leto se pomeri 12 najboljših šol sambe, ocenjuje pa jih na podlagi koreografije, oblike vozila, kostumov in besedil pesmi, poroča Reuters.

Karnevalske oprave so pisane in bogato okrašene. Foto: Reuters

"Zelo mi je všeč šola Beija-Flor. Ta trenutek je za nas zelo pomemben, dela nas nervozne, vendar je to prijetna nervoza, ki jo čutijo vsi," je povedal plesalec Douglas Vieira Cordeiro.

"Sem del umetniškega kolektiva, to mi je všeč. Z užitkom sodelujem. Všeč mi je, ko je toliko ljudi vključenih v predstavo. Moj smisel življenja je prav to, da karneval združuje ljudi. To je tisto, kar mi vliva veselje," pa je povedala plesalka Giovana Cordeiro.

Dve šoli sambe po tekmovanju izpadeta v drugo ligo

Poudarek je sicer na zabavi in ​​veselju, vendar ima tekmovanje med karnevalsko sezono v Riu tudi resnejšo plat. Po oceni žirije sta dve od 12 šol sambe vsako leto degradirani v drugo ligo.