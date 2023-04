Na volitvah v srbskih občinah na severu Kosova 3,47-odstotna udeležba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lokalne volitve v štirih občinah na večinsko srbskem severu Kosova so danes potekale večinoma brez udeležbe srbske skupnosti, ki je volitve bojkotirala. Volilno pravico je imelo skupno 45.098 volivcev, osrednja volilna komisija pa je nocoj sporočila, da jih je glasovalo 1567 oziroma 3,47 odstotka.

Gibanje Samoodločba kosovskega premierja Albina Kurtija je razglasilo zmago v občinah Leposavić in Severna Mitrovica, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V Zvečanu in Zubinem Potoku so zmagali kandidati Demokratske stranke Kosova, Tanjug povzema poročanje prištinskega časnika Koha Ditore.

Poslanec Samoodločbe Armend Muja je povedal, da je kandidat Samoodločbe na Severu Mitrovice Erden Atić prejel 65 odstotkov glasov, medtem ko je kandidat Samoodločbe v Leposaviću Ljuljzim Hetemi prejel več kot 70 odstotkov glasov.

Po poročanju Kohe je v Zubinem Potoku Izmir Zećiri iz Demokratske stranke Kosova prejel 196 glasov, v Zvečanu pa je član Demokratske stranke Kosovo Ilir Peci prejel 114 glasov, še poroča Tanjug.

Po podatkih volilne komisije je v Severni Mitrovici glasovalo 837 volivcev (4,62 odstotka), v Zubinem Potoku 385 volivcev (5,78 odstotka), v Zvečanu 204 volivci (2,92 odstotka) in v Leposaviću 141 volivcev (1,06 odstotka).

Volitve so bile razpisane po tem, ko so v štirih občinah zaradi obvezne zamenjave srbskih registrskih oznak s kosovskimi novembra lani odstopili župani Srbske liste. Za župane je kandidiralo skupno deset kandidatov, med katerimi je bila samo ena oseba srbske narodnosti, in sicer neodvisna kandidatka Slađana Pantović v Zvečanu.