Na ulicah Sofije znova tisoči zahtevali odstop bolgarske vlade

Na tisoče protestnikov se je v soboto zbralo v bolgarski prestolnici Sofiji in znova glasno zahtevalo odstop desnosredinske vlade Bojka Borisova. Kljub visoki javnomnenjski podpori protestom pa vlada, ki državo vodi že skoraj 10 let, pozive zavrača.

Večinoma mladi protestniki so se zbrali pred poslopjem parlamenta in vzklikali "Odstop" in "Mafija". "Evropa nas je slišala in videla," je v nagovoru množici poudaril eden od vodij protestov, odvetnik Nikolaj Hadžiguenov.

Evropska komisija je sicer v sredo izrazila zaskrbljenost zaradi vprašanj neodvisnosti sodstva v Bolgariji, pomanjkanja napredka v boju proti korupciji in groženj neodvisnosti tamkajšnjih medijev.

Shodi, na katerih protestniki zahtevajo odstop vlade, se v Bolgariji redno nadaljujejo že tri mesece. Zadnje ankete kažejo, da jim podporo izraža 60 odstotkov Bolgarov.

Vendar pa vlada, ki se ji bo mandat iztekel marca prihodnje leto, te pozive zavrača. "Do uspeha lahko pridemo le z dialogom, ne s konfrontacijo," je pred dnevi na družbenem omrežju Facebook zapisal Bojko Borisov.