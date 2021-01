Na študentskih protestih v Istanbulu več aretacij

Na študentskih protestih v Istanbulu so aretirali najmanj 16 ljudi. Študentje so se uprli odločitvi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da na čelo Univerze Bogazici, ene najpomembnejših v Turčiji, imenuje Meliha Buluja, ki je tesno povezan z Erdoganovo Stranko za pravičnost in razvoj (AKP).

Na ponedeljkovih protestih v Istanbulu so izbruhnili tudi spopadi med policijo in protestniki, ki so zahtevali odstop novega rektorja Buluja. Ta je bil leta 2015 tudi kandidat vladajoče stranke AKP za turški parlament, njegovo imenovanje pa so na univerzi označili za nedemokratično, navaja STA.

Policija je prijela 16 protestnikov, išče jih še 12. Osumljeni so kršili zakonodajo glede prepovedi zborovanja in upiranja policistom, so pojasnili na policiji v turški metropoli, poroča STA.