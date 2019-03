Na Slovaškem volijo novega predsednika države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Slovaškem se je z odprtjem volišč ob 7. uri začel drugi krog predsedniških volitev, v katerem se za položaj potegujeta odvetnica Zuzana Čaputova in podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič. Volišča bodo odprta do 22. ure, prve izide pa je pričakovati v nedeljo. Glede na ankete bo konservativna Slovaška dobila prvo predsednico.

Zuzana Čaputova, ki jo podpira tudi aktualni predsednik Andrej Kiska, je v prvem krogu volitev 16. marca dobila 40,57 odstotka glasov, 52-letni nestrankarski kandidat Maroš Šefčovič, ki ga je sicer v volilno bitko poslala stranka Smer nekdanjega premierja Roberta Fica, pa jih je zbral 18,66 odstotka. V prvem krogu se je sicer pomerilo 13 kandidatov.

Tako aktualni predsednik Andrej Kiska kot premier Peter Pellegrini sta ob oddaji glasovnic pozvala Slovake, naj se v čim večjem številu udeležijo volitev. Kot je po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr dejal Kiska na svojem volišču v mestu Poprad, država potrebuje predsednika z močnim mandatom. "Več volivcev kot bo prišlo na volišča, močnejši bo mandat njihovega predsednika," je poudaril.

Tudi po mnenju premierja je pomembno, da Slovaška dobi predsednika, ki bo imel veliko podporo državljanov. Kot je dejal ob oddaji glasovnice v Banski Bystrici, rojakom želi dobrega predsednika, ki bo svojo državo dostojno zastopal v tujini in dobro delal tudi v domači politiki.

V prvem krogu glasovala manj kot polovica Slovakov

Na Slovaškem se bojijo, da bo volilna udeležba danes še nižja kot v prvem krogu pred 14 dnevi, ko je na volišča prišlo 49 odstotkov volivcev. Okoli četrtina tistih, ki so glasovali v prvem krogu, je namreč podprla desne ali skrajno desne kandidate in zanje ni sprejemljiv nihče od kandidatov, ki sta se uvrstila v drugi krog.

Volilni dan sicer za zdaj v nasprotju s prvim krogom poteka mirno in brez incidentov.

Predsedniške volitve potekajo dobro leto dni po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, ki je globoko zaznamoval slovaško družbo. Kuciak je preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma.

Čaputova je glasna nasprotnica korupcije, ki močno pesti Slovaško - indeks zaznave korupcije Transparency International je to državo uvrstil na 57. mesto od 180. Kot je povedal politični analitik Pavol Babos, gre veliko priljubljenost Čaputove pripisati temu, da ima človek, ki ga volivci dojamejo kot avtentičnega in ki jim vzbudi upe v resničen boj proti korupciji, velike možnosti.

Novi predsednik bo položaj prevzel 15. junija.