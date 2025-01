Na Slovaškem množični protesti proti proruski politiki premierja Fica

V več kot 20 slovaških mestih so danes znova potekali množični protesti v znak nasprotovanja premierju Robertu Ficu in njegovim prizadevanjem za tesnejše vezi z Rusijo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je protestov udeležilo več deset tisoč ljudi, ki so Fica med drugim pozivali k odstopu.

Civilna iniciativa Mir za Ukrajino je pozivala k shodom v obrambo demokracije in članstva države v EU in Natu, je za slovaško tiskovno agencijo Tasr povedala članica Katarina Cibikova. Protesti naj bi vsega skupaj potekali v okrog 20 mestih po državi.

Protesti potekajo že več tednov v vse bolj napetem političnem ozračju, zaradi česar je premier politične nasprotnike obtožil načrtovanja državnega udara in v četrtek sklical tudi sejo sveta za nacionalno varnost.

Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW — Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Slovaški premier trdi, da v državi deluje skupina strokovnjakov, ki je sodelovala pri protestih v Ukrajini leta 2014 in Gruziji lani. Prepričan je, da namerava skupina zlorabiti miroljubne proteste z zasedbo vladnih stavb, parlamenta in predsedniške palače. Dodal je, da vlada kljub temu ne bo sprejela ukrepov, povezanih z ustavno pravico do zborovanja in organiziranja protestov.

To je izmišljena zgodba, navedbe Fica zavračajo organizatorji protestov. Kot so sporočili, jih razumejo kot poskus ustrahovanja, medtem ko da je njihov edini cilj mirno izražanje nestrinjanja z premierjevo zunanjepolitično usmeritvijo države, ki jo je po volitvah leta 2023 zbližal s stališči, ki jih zastopa Moskva.