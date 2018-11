Na Sicilijo priplul čoln z okoli 240 prebežniki

Na Sicilijo je v soboto zvečer priplul čoln z več kot 200 prebežniki, ki bi jih morala po navedbah italijanske vlade rešiti in na kopno sprejeti Malta. Oblasti so doslej dovolile izkrcanje le ženskam in otrokom, preostanek ljudi pa ostaja na plovilu, ki je nestabilno in mu grozi brodolom.

Na čolnu, ki je vplul v pristanišče Pozzallo na jugovzhodu Sicilije, je bilo 236 ljudi, med njimi 12 otrok in skoraj 50 žensk, so sporočili z italijanskega notranjega ministrstva. Večina prebežnikov prihaja iz Eritreje, oblasti pa so na čolnu identificirale tudi Tunizijca in Libijca, ki sta upravljala plovilo. Najverjetneje ju čaka obtožnica zaradi tihotapljenja prebežnikov.

Pristojni izkrcanje dovolili le ženskam in otrokom

Italijanske oblasti so takojšnje izkrcanje s čolna dovolile le ženskam in otrokom, preostanek ljudi pa je do nadaljnjega obtičal na nestabilnem plovilu. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je ob tem izrazila zaskrbljenost. Kot je pojasnil njen tiskovni predstavnik Flavio Di Giacomo, ima čoln očitne težave s tem, da se ohranja nad gladino.

"Vsi bi se morali izkrcati v čim krajšem mogočem času," je Di Giacomo zapisal na družbenem omrežju Twitter. Eden izmed novinarjev na prizorišču dogodka Sergio Scandura je medtem tvitnil, da je pri težavah čolna že posredovala italijanska obalna straža in plovilo stabilizirala. "Razmere so pod nadzorom," je poročal Scandura.

Salvini kritiziral neodzivnost Malte

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je zaradi novega čolna s prebežniki v italijanskem pristanišču znova kritiziral neodzivnost malteške vlade pri obravnavanju tega vprašanja. Kot je dejal, je malteška patruljna ladja "zapustila plovilo z 150 do 200 migranti sredi Sredozemskega morja" in dovolila, da plovilo nadaljuje pot proti Italiji.

"Valletta je prevzela vlogo koordinatorja reševalne operacije, vendar kot vedno poskuša odvreči migrante v našo državo," je na družbenih omrežjih zapisal Salvini.