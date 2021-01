Na Reki zaradi utaje davkov kazensko ovadili Slovenca

Reški kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da je 45-letnik na hrvaški davčni upravi napačno in pomanjkljivo prijavil podatke o prodaji nepremičnine na otoku Krk. Prav tako so bili napačni tudi podatki o prihodkih in stroških, ki jih je imel pri prodaji zemljišč in drugega blaga. Prejel je tudi fiktivni račun za storitev od lastniško povezane družbe iz druge države, ne da bi dokazal, da je bila storitev tudi opravljena, je na spletni strani objavila primorsko-goranska policijska uprava, poroča STA.

Kot so dodali, je slovenski državljan leta 2015 hrvaški davčni upravi napačno prijavil višje stroške poslovanja, ni pa odpisal obveznosti do tujega upnika, ki ni več obstajal. Poleg tega je med letoma 2012 in 2015 z računa svojega podjetja sebi nakazal tudi drugi prihodek, za katerega ni obračunal niti plačal ustreznega davka, so še sporočili, še piše STA.