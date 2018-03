Na križe pribili deset moških #video

Na Filipih s pretežno katoliškim prebivalstvom so danes, ob velikem petku, tradicionalno križali več deset spokornikov. Hkrati so številni bičali svoje hrbte, s čimer se na Filipinih vsako leto spomnijo trpljenja in smrti Jezusa Kristusa.

Video: AP

V vasi San Pedro Cutud, na glavnem prizorišču križanj, so na križe pribili deset moških. Križanja, ki so vrhunec velikonočnih praznovanj na Filipinih, so bila tudi v bližnjih vaseh San Juan in Santa Lucia v provinci Pampanga ter mestu Paombong v provinci Bulacan.

Tudi letošnja križanja in bičanja si je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ogledalo več tisoč vernikov in turistov. Katoliška cerkev sicer ne odobrava te prakse, ki se je začela že leta 1962, a do zdaj tudi ni storila veliko, da bi jo zaustavila.

"Post omogoča podoživljanje trpljenja"

Filipinski nadškof Romulu Valles, ki je tudi vodja filipinske škofovske konference, je vernike pozval, naj se raje pokorijo z molitvijo, dajanjem miloščine in postom. "Post nam omogoča, da podoživimo trpljenje in bolečino revnih okoli nas," je še dejal.

Velika noč je glavni verski praznik na Filipinih, kjer je približno 85 odstotkov prebivalstva katoliške vere.