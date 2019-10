Na jugu Mehike razgnali karavano dveh tisoč migrantov

Mehiške oblasti so na jugu države razgnale karavano okoli dveh tisoč migrantov, ki so se v soboto podali na pot v upanju, da bodo lahko prečkali Mehiko in dosegli ZDA. Zvezna policija in narodna garda sta karavani preprečili nadaljevanje poti in pridržali migrante.

Migranti, večinoma iz Hondurasa, Salvadorja in karibskih otočij, so se v soboto zgodaj zjutraj podali na pot iz mehiškega mesta Tapachule ob meji z Gvatemalo proti severu, a so jih oblasti prestregle po nekaj desetih kilometrih. Za zdaj ni jasno, kam so jih odpeljali.

"Karavana ne obstaja več," je dejal Irineo Mujica, eden od aktivistov, ki je pomagal migrantom.

Številni migranti so obtičali v obmejnih mestih, kjer že tedne in mesece čakajo na dovoljenje za bivanje oz. za prehod države. Med njimi je tudi več sto afriških migrantov, ki še težje dobijo tovrstne dokumente. Mehika pogosto vrača migrante v domovino, predvsem na Kubo in v Honduras. A je deportacija težja pri migrantih iz bolj oddaljenih držav v Afriki.

Zaradi pritiskov iz Washingtona je Mehika migrantom začasno prenehala izdajati dovoljenja za prečkanje države. Tako imajo prišleki, ki so obtičali v Tapachuli, le malo možnosti. Poleg vrnitve čez južno mejo v Gvatemalo in da na skrivaj potujejo proti severu, jim ostane še možnost, da zaprosijo za azil v Mehiki, ki med migranti ne velja za varno državo.