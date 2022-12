Na Hrvaškem več prijav o podstavljenih bombah, grožnje tudi vladi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Hrvaške danes poročajo o številnih prijavah o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, zaradi katerih so izvedli in še izvajajo evakuacije. Grožnje z bombami so po 9. uri zjutraj med drugim prispele na več sodišč po državi, v sporočilih pa naj bi grozili tudi hrvaški vladi, poročajo hrvaški mediji.