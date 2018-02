Na Hrvaškem ovadba organizatorjev karnevala zaradi homofobije

Več hrvaških LGBITQ združenj je danes kazensko ovadilo organizatorje karnevala v Kaštelih pri Splitu zaradi javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu, ker so na otroškem karnevalu v Kaštelih zažgali pustno upodobitev prve hrvaške slikanice, ki govori o otrocih v istospolnih družinah.

Združenje Zagreb Pride je ob tem v sporočilu za javnost zapisalo, da so organizatorji karnevala v Kaštelih pred nekaj sto starši in otroki zažgali karnevalskega pusta v podobi omenjene slikanice.

S to potezo so na javnem shodu pred otroki jasno pozvali k sovraštvu do ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, kar je vznemirilo LGBTIQ osebe, življenjske partnerje in partnerke, njihove družine in otroke, so še zapisali na spletni strani.

Po njihovem mnenju pustne okoliščine dogodka ne morejo zanikati odgovornosti storilcev, ki se sicer sklicujejo na svobodo govora in satiro. Ne gre namreč za običajno družbeno kritiko politikov in nedotakljivih elit, temveč so z zažiganjem slikanice o istospolno usmerjenih starših pozvali k sovraštvu do manjšinske in diskriminirane skupine, ki ni uresničila vseh pravic v družbi, so zapisali.

Zato so kazensko ovadili karnevalsko društvo Poklade iz Kaštela in njegovega predsednika Nikšo Radića ter druge neznane storilce.

Radić se ni želel opravičiti za dogodek. Za hrvaške medije je dejal, da bodo financirali vse otroške karnevale na svetu in bodo krstni botri vsem otrokom, ki jih bodo "matere napravile materam, očetje pa očetom".

Dogodek v Kaštelih sta ostro kritizirali tudi hrvaška ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak ter varuhinja pravic otrok Helenca Pirnat Dragičević.

Slikanico Moja mavrična družina za predšolske otroke so na Hrvaškem izdali januarja letos z namenom krepitve socialne integracije otrok, ki živijo v istospolnih družinah, kot tudi zaradi krepitve strpnosti in spoštovanja različnosti.