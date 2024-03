Mož, ki bi ga Trumpovi podporniki najraje obesili, sprejel veliko odločitev

"Verjetno ni presenečenje, da letos ne bom podprl Donalda Trumpa," je v televizijskem intervjuju dejal Pence, ki je podpredsednik ZDA postal leta 2017 pod Trumpom. Pence je že pred tem dal večkrat jasno vedeti, da s Trumpom zastopata zelo različna stališča na več področjih.

Štiri leta je bil sicer Pence zvesti podpredsednik Trumpu, dokler se mu ni uprl in omogočil potrditev zmage Joeja Bidna na predsedniških volitvah leta 2020.

Nekateri Trumpovi podporniki so med napadom na kongres ZDA 6. januarja 2021 vpili, da želijo obesiti "izdajalca" Penca:

Da so imeli njegovi podporniki med skandiranjem "Obesimo Mika Penca!" morda prav, je po navedbah več virov iz Bele hiše kasneje dejal tudi sam predsednik Donald Trump. Kot je poročal ameriški medij The New York Times, njegovo osebje ni bilo povsem prepričano, ali Trump misli resno ali pa se šali.

Agresivne vzklike nekaterih podpornikov, ki so Pencu želeli smrt, naj bi sicer vzpodbudil prav Trump, ki je na družbenem omrežju Twitter kritiziral odločitev Mike Penca, ki je kot podpredsednik ZDA po uradni dolžnosti 6. januarja potrdil rezultat predsedniških volitev, kar je pomenilo, da se je Trumpu čas v Beli hiši iztekel.

Pence je dal že večkrat jasno vedeti, da s Trumpom zastopata zelo različna stališča na več področjih. Foto: Guliverimage

Znova bitka Trumpa proti Bidnu

Trump si je pred dnevi sicer zagotovil zadostno število delegatov za ponovno nominacijo svojih republikancev za kandidata na novembrskih predsedniških volitvah. Uradno bodo republikanci svojega predsedniškega kandidata na zborovanjih potrdili poleti.

Vendar pa je že sedaj jasno, da se bo ponovila tekma izpred štirih let, ko sta se za položaj predsednika potegovala Trump in trenutni predsednik Biden.