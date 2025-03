Moskva tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov #foto

Moskva je bila danes tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov, je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin. Zračna obramba je okoli ruske prestolnice sestrelila 91 brezpilotnih letalnikov, ubita je bila najmanj ena oseba, trije so ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



7.28 Moskva tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov

6.00 Ameriška in ukrajinska delegacija o končanju vojne v Ukrajini

Moskva je bila danes tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov, je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin. Rusko obrambno ministrstvo je navedlo, da je vojska danes sestrelila 337 dronov, od tega 91 okoli Moskve in 126 v obmejni regiji Kursk.

Foto: Reuters Foto: Reuters

V napadu je bil v južnih predmestjih prestolnice ubit najmanj en človek, še trije so ranjeni, so sporočile regionalne oblasti.

Foto: Reuters

6.00 Ameriška in ukrajinska delegacija o končanju vojne v Ukrajini

Predstavniki Ukrajine in ZDA se bodo danes v savdski Džedi sešli na pogovorih, na katerih naj bi govorili o končanju vojne v Ukrajini. Ukrajinska stran naj bi na srečanju predstavila predlog o prekinitvi ognja z Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred pogovori dejal, da si njegova država želi miru.

Ameriški in ukrajinski predstavniki bodo na srečanju govorili o tem, kako doseči mir v Ukrajini. Po navedbah neimenovanega ukrajinskega uradnika naj bi Kijev predlagal prekinitev ognja z Rusijo v zraku in na morju.

Po besedah ameriškega odposlanca za Bližnji vzhod Steva Witkoffa je namen današnjih pogovorov določiti okvir za mirovni sporazum in začetno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Pogovorov v Džidi se bo ob Witkoffu udeležil tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Ukrajinsko delegacijo bo vodil šef kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. V njej bosta tudi zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov.

Zelenski, ki je v Savdsko Arabijo prispel v ponedeljek, a na današnjih pogovorih ne bo sodeloval, je zatrdil, da si Ukrajina želi miru in da je Rusija edini razlog za nadaljevanje vojne.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman Foto: Reuters

Savdska Arabija je prejšnji mesec že gostila pogovore med ameriškimi in ruskimi predstavniki, na katerih so govorili o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, pa tudi o Ukrajini, še poroča STA.