Moški opisal grozljiv incident, ki pretresa Hrvate: Hoteli so ubiti tega človeka

Poročali smo o nasilnem incidentu na hrvaškem smučišču Platak, kjer so trije mlajši moški, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, pretekli konec tedna fizično napadli in hudo poškodovali najprej pripadnika hrvaške gorske reševalne službe, nato pa še enega gorskega reševalca ter žensko in moškega, ki sta mu priskočila na pomoč. "Hoteli so ubiti tega človeka," je o brutalnem napadu za Dnevnik.hr povedal moški, ki je hotel pomagati napadenima. Policija pa na drugi strani napad obravnava zgolj kot kršitev javnega reda in miru, vse poškodbe, ki so jih utrpeli napadeni, pa kot lažje, poroča Novi list.

Za Dnevnik.hr je spregovoril moški, ki je želel pomagati napadenima reševalcema. "Pretep je trajal kar 20 minut. V nekem trenutku sem se boril s tremi. Gorskega reševalca sem umaknil stran od tistega, ki ga je nokavtiral," je povedal in dodal, da so "človeka hoteli ubiti." Sam jo je odnesel z zlomljeno roko. Njegova partnerka, ki je prav tako skušala pomagati napadenima, je prejela več udarcev v glavo, v bolnišnici pa so odkrili notranjo krvavitev v pljučih.

Policija je o grozljivem nasilnem incidentu javnost obvestila šele tri dni po dogodku. Hrvaška javnost je na nogah, saj so napadalci, Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić in Lovro Pavelić, stari od 21 do 22 let, na prostosti, policija pa napad obravnava zgolj kot kršitev javnega reda in miru.

Hrvaški medij še poroča, da so na policijski upravi Primorsko-goranske županje potrdili, da incident intenzivno preiskujejo, policija pa občinskemu državnemu tožilstvu na Reki še ni podala niti obvestila niti kazenske ovadbe v zvezi s primerom. Po neuradnih informacijah naj bi čakali na kvalifikacijo povzročenih poškodb, poroča Novi list.

Direktor športnega centra, kamor spada smučišče Platak, Alen Udovič je povedal, da pričakujejo, da bodo akterji najstrožje kaznovani, da so nad dogodkom zgroženi in ga obsojajo.

Povod za udarce in brce je bila zamera trojice do utrujenega reševalca, ki pred počitkom ni želel iz snega izvleči njihovega avtomobila, s katerim so pred tem razrili utrjeno smučišče, po katerem se ne bi smeli voziti.

