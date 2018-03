Moški namerno zapeljal v množico otrok

V Glasgowu na Škotskem je voznik avtomobila danes namerno zapeljal v množico otrok. Poškodovani so bili deček in štiri deklice, od katerih je ena huje poškodovana. Policija je izključila možnost, da bi šlo za teroristični napad.

Britanska policija. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

"Vozilo je namerno zapeljalo v skupino otrok, zaradi česar dogodek obravnavamo kot poskus umora," je sporočil tamkajšnji načelnik policije Peter Sharp.

Otroci, stari med 12 in 14 let, so stali na pločniku v mestni četrti Castlemilk, ko je vanje zapeljal avtomobil srebrne barve. Poleg voznika naj bi bil v vozilu še sovoznik. Policija je pozvala očividce dogodka, naj se ji oglasijo.