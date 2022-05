Morski val ubil mamo, očeta in hčer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Starša in njuna mladoletna hči so umrli, ko ju je v četrtek na francoski obali v bližini Plogoffa v Bretaniji v morje odnesel nenavadno visok val. Pri iskanju žrtev je sodelovalo približno sto reševalcev. Po poročanju televizijske postaje France Info so trije preostali otroci para nesrečo preživeli.