"Letalo je naredilo natanko to, kar mu je nekdo naročil" #video

Okoliščine nesreče so bile že od samega začetka skrivnostne. Sedem let staro letalo b737 je po podatkih kitajske uprave za civilno letalstvo (CAAC) strmoglavilo z višine več kot osem tisoč metrov, in sicer v bližini mesta Vudžov v južni kitajski provinci Guangši. Na krovu je bilo 123 potnikov in devet članov posadke, vsi so bili kitajski državljani. To je bila najhujša letalska nesreča na Kitajskem v zadnjih 12 letih.

Kitajski organi do zdaj niso poročali o morebitnih tehničnih težavah letala, zato so se preiskovalci osredotočili na dejanja pilotov oz. dogajanje v pilotski kabini, je poročal WSJ. Sklicuje se na strokovnjake, ki naj bi bili seznanjeni s predhodno oceno ameriških preiskovalcev o vzroku nesreče, ki vključuje tudi podatke, pridobljene iz poškodovane črne skrinjice letala.

"Letalo je naredilo natanko to, kar mu je nekdo v pilotski kabini naročil," je za WSJ dejal neimenovani vir in menil, da je nekdo v pilotski kabini namerno strmoglavil letalo.

CAAC se na nove ugotovitve še ni odzvala, pred tem pa je že večkrat zavrnila podobne ugotovitve medijev in jih označila za lažne informacije.