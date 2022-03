Na kraju letalske nesreče na Kitajskem našli prve posmrtne ostanke #video

Strokovnjaki upajo, da si bodo pri iskanju vzroka, zakaj je letalo nenadoma izgubilo višino in strmoglavilo, pomagali s posnetki pogovorov v pilotski kabini.

Črna skrinjica, ki so jo našli v sredo, je sicer precej poškodovana, a po navedbah pristojnih so posnetki ohranjeni in so jih že poslali v Peking na analizo.

Druge črne skrinjice, kjer se zapisujejo tehnični podatki o poletu, medtem še niso našli. Iskanje posmrtnih ostankov na goratem območju otežujejo močne padavine.

Vzrok nesreče ostaja nejasen

Boeing 737 je strmoglavil, ko je bil na poti iz Kunminga v Guangžou. Letalo je bilo staro le sedem let in je pred poletom opravilo vse potrebne preglede. V njem so bili trije piloti, kapitan je imel za sabo 6.709 ur letenja, prvi častnik 31.769 ur in drugi častnik 556 ur.

Predstavnik letalske družbe Sun Shiying je dejal, da je bilo dozdajšnje delo pilotov dobro, prav tako ni bilo znakov, da imajo težave v zasebnem življenju. Kontrola letenja je bila z njimi v stiku, dokler letalo ni začelo skoraj navpično izgubljati potovalne višine, v le treh minutah je izgubilo več tisoč metrov višine. Tudi vremenskih posebnosti v času nesreče ni bilo.