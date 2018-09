Moldavski predsednik poškodovan v prometni nesreči

Predsednika so prepeljali v bolnišnico v Kišinjovu, kjer so mu oskrbeli praske in modrice. Po navedbah zdravnika je njegovo stanje zadovoljivo. Sta jo pa v nesreči slabše odnesla njegova mati in eden od treh sinov, ki sta potovala z njim. Poškodoval se je tudi eden od telesnih stražarjev.

Nesreča se je zgodila na spolzki cesti približno 40 kilometrov od Kišinjova. Tiskovni predstavnik moldavskega predsednika Maksim Lebedinski je sporočil, da je kolona vozil s predsednikom vozila po prometnih predpisih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.