Močnejši potres v Indoneziji terjal več deset življenj #video

Močnejši potres z magnitudo 6,2 je danes zjutraj stresel indonezijski otok Sulavezi in terjal najmanj 34 življenj. Nastala je večja gmotna škoda, saj se je porušila bolnišnica, več stavb je huje poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti.

Po potresu poročajo tudi o več sto poškodovanih ljudeh. "Po zadnjih informacijah je 26 ljudi umrlo v mestu Mamadžu," je povedal vodja lokalne agencije za naravne nesreče Ali Rahman. Veliko trupel je pokopanih pod ruševinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP

Še najmanj osem ljudi je umrlo na območju južno od Mamudžuja, skupno 34, piše STA.

Rahman je še opozoril, da bo število smrtnih žrtev verjetno še naraslo.

Reševalci nadaljujejo iskalno akcijo za več deset bolnikov in zdravstvenih delavcev, ki so ostali ujeti pod ruševinami bolnišnice v Mamadžuju. Podobno iz ruševin rešujejo osemčlansko družino, katere dom se je porušil.

Potres povzročil paniko

Potres z epicentrom na zahodu otoka je stresel območje v zgodnjih jutranjih urah in povzročil paniko. Številni prebivalci so v strahu zbežali iz mesta. Poleg bolnišnice in več hiš se je delno porušil še eden od hotelov, večja škoda je nastala tudi na poslopju lokalne vlade.

Meteorologi so posvarili domačine, da bi lahko sledilo še več popotresnih sunkov, zaradi nevarnosti cunamija pa naj se izogibajo obale.

Potresi so v Indoneziji pogosti, saj država leži na tako imenovanem ognjenem obroču, kjer se stikajo velike tektonske plošče. Pogosti so tudi izbruhi vulkanov. Leta 2018 je otok Sulavezi prizadel potres z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami. Umrlo ali pogrešanih je bilo več kot 4300 ljudi, še piše STA.

