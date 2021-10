Močan potres znova stresel grški otok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je konec septembra v potresu na grškem otoku Kreta umrl en človek, je močan potres z magnitudo 6,0 danes stresel tudi otok Karpatos. Tresljaje so čutili prebivalci celotnega vzhodnega Sredozemlja. Poročil o morebitnih žrtvah potresa ali večji gmotni škodi ni. Po oceni grških seizmologov ni pričakovati popotresnih sunkov.

Žarišče potresa je bilo na globini 58 kilometrov, približno 127 kilometrov severovzhodno od Karpatosa, so danes sporočili z grškega inštituta za geodinamiko.

Tresenje tal so čutili prebivalci v egiptovski prestolnici Kairo, v Turčiji in na več grških otoških. Poročila o tresenju tal prihajajo tudi s Cipra, iz Libanona, Izraela in Palestine.

Grčijo in Turčijo prečka več tektonskih prelomnic, zato so potresi na območju dokaj pogosti.