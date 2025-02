Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes prisegel za drugi petletni mandat. V govoru ob prisegi je kot glavni cilj državnih institucij poudaril ohranitev miru in varnosti državljanov. Dodal je, da mora Hrvaška v trenutnih težkih časih v svetu poskrbeti sama zase. Na slovesnosti v Zagrebu sicer ni bilo članov vlade niti vladajoče HDZ.

Cilj je po besedah Milanovića, da težki časi ne postanejo dramatični ter da najšibkejši ne nosijo največjega bremena.

Poudaril je še, da mora Hrvaška poskrbeti sama zase. "Nehajmo se zanašati na iluzije, da bo nekdo od zunaj poskrbel za nas," je pozval Milanović.

Zavzel se je tudi za neodvisne, profesionalne in odgovorne institucije ter medije, saj da so ti temelj stabilnosti in funkcionalnosti družbe.

Pred tem je prisegel zvestobo ustavi in obljubil, da bo deloval v dobro hrvaškega naroda in državljanov.

Foto: STA

Milanović dosegel zgodovinski rezultat

Milanović je v začetku januarja v drugem krogu predsedniških volitev dobil skoraj 75 odstotkov glasov in tako prepričljivo premagal svojega tekmeca Gorana Primorca, ki je kandidiral s podporo vladajoče HDZ. S tem je dosegel zgodovinski rezultat v deležu podpore na hrvaških predsedniških volitvah. Svoj drugi mandat bo uradno začel v sredo.

Na prisego je bilo vabljenih več kot sto gostov. Med njimi so bili po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina tudi trije nekdanji hrvaški predsedniki – Stipe Mesić, Ivo Josipović in Kolinda Grabar Kitarović.

Na slovesnosti ob prisegi na Pantovčaku so bili med drugim štirje podpredsedniki sabora, vodje strank, ki so Milanovića podprle v volilni kampanji, člani njegove družine in nekateri generali iz hrvaške vojne, tudi upokojeni hrvaški general Ante Gotovina.

Članov vlade in vladujoče HDZ ni bilo

Niso se je pa udeležili člani vlade niti vladajoče stranke HDZ, kar hrvaški mediji označujejo za bojkot. Premier in predsednik HDZ Andrej Plenković ter predsednik sabora Gordan Jandroković sta kot razlog za neudeležbo navedla, da je Milanović s premiersko kandidaturo lani spomladi očitno kršil ustavo.