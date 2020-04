Merklova spet izrazila nasprotovanje koronskim obveznicam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška kanclerka Angela Merkel je na današnji videokonferenci za člane svojega konservativnega bloka ponovila svoje nasprotovanje skupnim koronskim evrskim obveznicam. Za to ni političnega konsenza, je zatrdila nemška kanclerka.

Italija, Španija in Francija se skupaj z nekaterimi drugimi državami, med njimi Slovenijo, močno zavzemajo za koronske evrske obveznice, Nemčija, Nizozemska in nekatere druge države pa temu nasprotujejo, poroča STA.

S koronskimi obveznicami bi se skupaj lahko ugodno zadolžilo vseh 19 evrskih držav. Omogočile bi skupno garancijo celotnega evrskega območja in ne bi neposredno prispevale k dodatnemu javnemu dolgu posamezne države.

Nemčija vztrajno zavrača idejo o koronskih obveznicah

A Nemčija idejo tovrstnih obveznic vztrajno zavrača, saj se boji prekomerne porabe določenih držav, ki nujno potrebujejo gospodarske reforme. S tovrstnimi obveznicami bi lahko namreč zgolj izkoristile ugodne obrestne mere, ki jih zagotavljajo države z uravnoteženimi proračuni, se bojijo v Berlinu.

Merklova je ponovno nasprotovanje koronskim dolžniškim vrednostnim papirjem izrazila ravno v času, ko se finančni ministri EU na vse pretege trudijo najti soglasje o fiskalnem svežnju za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa. Največja ovira na poti do kompromisa so sicer prav nesoglasja glede pogojevanja pomoči iz evropskega reševalnega mehanizma ESM in vprašanja skupnega zadolževanja.