Melania Trump po mesecu dni spet v javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Melania Trump je imela 14. maja operacijo ledvice, v javnosti pa se je nazadnje pojavila 10. maja, ko jo je Trump vzel s seboj, da pozdravita tri izpuščene ameriške talce iz Severne Koreje.

Melanie od operacije ledvice ni bilo na spregled

Od takrat je ni bilo na spregled, napisala je le nekaj tvitov. Eden od njih je bil sumljiv, ker je po mnenju kritikov Bele hiše zvenel, kot da ga je napisal Trump v njenem imenu.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham je sporočila, da se Melania Trump z možem ne bo udeležila vrha držav G7, ki bo 8. in 9. junija v kanadskem Quebecu, kakor tudi ne zgodovinskega vrha med Trumpom in predsednikom Severne Koreje Kim Džong-Unom, ki je predviden za 12. junij v Singapurju.

Melania ali nekdo drug v njenem imenu je pretekli teden objavil kritični tvit do medijev, ki menda delajo nadure s špekulacijami, kje je in kaj počne.

Tvit pravi, da naj se kar pomirijo, ker je v Beli hiši skupaj z družino, se dobro počuti in trdo dela za otroke in ameriško ljudstvo. To je tvit, ki je sprožil špekulacije, da naj bi ga napisal Trump, saj Melania Trump v javni komunikaciji običajno ni zajedljiva.