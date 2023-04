Med wagnerjevci in pripadniki ruske vojske je izbruhnil spopad #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



8.38 Član ruske elite pri wagnerjevcih

Boj, ki je izbruhnil med vojaki ruske vojske in zloglasno skupino plačancev Wagner, je prerasel v streljanje v okupiranem mestu Stanicja v ukrajinski regiji Lugansk.

Po poročanju generalštaba je bilo v spopadu več žrtev na obeh straneh. "Različne ruske sile poskušajo druga na drugo preložiti odgovornost za lastne taktične napake in izgube," so še zapisali v poročilu.

Wagnerjeve sile so se sicer pogosto znašle na nasprotnem bregu kot rusko obrambno ministrstvo zaradi več razlogov, vključno z dostavo streliva.

33-letni Nikolaj Peskov sin Putinovega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je potrdil, da je bil član zasebne vojaške skupine Wagner in da se je skoraj pol leta boril v Ukrajini, poroča BBC. "To je bila moja dolžnost, nisem mogel sedeti ob strani in gledati, kako moji prijatelji in drugi odhajajo v Ukrajino," je za prokremeljski medij Komsomolska pravda povedal 33-letnik.

Potem ko je lastnik Wagnerja Jevgenij Prigožin izjavil, da se je sin Putinovega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova boril skupaj z njegovimi plačanci v Ukrajini, je Nikolaj Peskov to informacijo potrdil. Za ruski medij Komsomolska pravda je povedal, da je bil v Wagnerju in da je skoraj šest mesecev služil v Ukrajini, piše BBC.

Med Wagnerjevimi plačanci je na tisoče kaznjencev, rekrutiranih iz zaporov, in redko se zgodi, da se član ruske elite odloči pridružiti omenjeni vojaški skupini. Številni moški so zbežali iz Rusije, da bi se izognili vpoklicu v vojsko. Sin Putinovega tiskovnega predstavnika pa se je odločil zasebni vojski pridružiti. Kot je pojasnil, je za vstop v Wagner uporabil ponarejeno osebno izkaznico, da njegovi kolegi ne bi izvedeli, kako je povezan s Kremljem.

Mlajši Peskov, znan tudi kot Nikolaj Čoleš, govori tekoče angleško, saj je več let v svoji mladosti preživel v Londonu, kjer je delal kot dopisnik za rusko državo televizijo. Trenutno pa sta oba člana družine Peskov pod sankcijami ZDA.