Med lovom se mu je riba zapičila v vrat #video

Nedeljski družinski ribolov v provinci Salawesi bi se skoraj sprevrgel v tragedijo. Šestnajstletni Muhammed Idul bi zaradi napada ribe skoraj izgubil življenje.

Ribo imel v vratu kar dva dni

Riba je med napadom s svojim ostrim kljunom predrla dečkov vrat in prodrla vse do zadnjega dela lobanje. Fanta so takoj odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, tam so mu čez dva dni s pomočjo dvournega operativnega posega odstranili zataknjeno žival.

Fantka je zabodla riba iz vrst iglic. Foto: Getty Images

"Pri odstranitvi ribe smo morali biti zelo pazljivi, saj je v tem delu vratna arterija," je za lokalne medije dejal zdravnik Syarfi K. Arif. Kot je še pojasnil zdravnik, je dečkovo stanje trenutno stabilno, a bo v bolnišnici ostal še nekaj dni, ker naj bi ga pestili vročinski valovi.

Sicer pa ni prvič, da je tovrstna riba napadla kopalce. Leta 1977 zaradi napada umrl desetletni deček s Havajev, leta 2018 pa 22-letni Tajec.