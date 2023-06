Mati sina zaprla v pasjo kletko in ga načrtno stradala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neka 32-letna Avstrijka je svojega takrat dvanajstletnega otroka zaprla v pasjo kletko in načrtno stradala. Dečka je tudi večkrat polila z mrzlo vodo in odprla okna stanovanja, ko je bilo pod ničlo, poročajo avstrijski mediji.

Dečkovo trpljenje je novembra lani končala socialna delavka, ki je poklicala reševalce. Policija je mamo aretirala, zaradi zaščite žrtev pa oblasti javnosti niso obvestile o primeru.

Novica o dogodku je tako prišla v javnost šele zdaj. Mama, ki je osumljena poskusa umora, je še vedno v priporu, je potrdil predstavnik za javnost pri spodnjeavstrijski policiji Johann Baumschlager.

Podhranjeni in zanemarjeni deček je imel, ko so ga rešili, telesno temperaturo 26,8 stopinje, je dejal Baumschlager. "Padel je v komo in je bil v smrtni nevarnosti," je dejal. Od takrat si je otrok telesno opomogel, duševno pa še ne, še pišejo avstrijski mediji.