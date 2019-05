Madžarska zavrnjenim prosilcem za azil namenoma ni zagotovila hrane

Madžarska po podatkih Združenih narodov (ZN) zavrnjenim prosilcem za azil namenoma ni zagotovila hrane, s čimer je kršila mednarodno pravo. Urad ZN za človekove pravice ima namreč neposredne informacije, da so madžarske oblasti od avgusta lani vsaj 21 migrantom, ki so čakali na deportacijo, odrekle hrano, nekaterim celo za pet dni.

Visoka komisarka Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Michelle Bachelet je že septembra obtožila Madžarsko, da zadržuje zaloge hrane stran od tranzitnih območij ob meji s Srbijo, kjer se zadržujejo migranti.

Madžarske oblasti so sicer zagotovile, da bodo po vmesni sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice s takšnim ravnanjem prekinile. Vendar pa poročila po besedah tiskovne predstavnice urada ZN za človekove pravice Ravine Shamdasani kažejo, da se takšna praksa nadaljuje, kar v ZN obžalujejo.

Kot je pojasnila, oblasti odraslim migrantom, z izjemo nosečih in doječih žensk, namenoma niso zagotovile hrane. To lahko vodi do podhranjenosti, kar je škodljivo za njihovo zdravje in nasploh nečloveško, je opozorila.

V madžarski vladi so sicer pred dnevi zagotovili, da hrano in zatočišče zagotavljajo vsem prosilcem za azil in tistim, katerih prošnje še obravnavajo. Kot so dodali, pa Madžarska ni odgovorna niti za tiste, ki niso zaprosili za azil, niti za tiste, katerih prošnje so zavrnili. Zavrnjeni prosilci niso bili pridržani in so se lahko prosto vrnili v Srbijo, je še zagotovila madžarska vlada.

Vendar pa v uradu ZN za človekove pravice opozarjajo, da ni čisto tako. "Ugotavljamo, da bi takšen prostovoljni odhod migrante lahko izpostavil še večjemu tveganju, saj bi lahko kršili madžarske predpise o deportaciji, obenem pa bi migrante prisilil k ilegalnemu vstopu v Srbijo," so navedli.

Države imajo po navedbah urada obveznost in dolžnost poskrbeti za migrante, ki jim omejijo prostost, in sem sodi tudi zagotavljanje hrane. Madžarsko vlado so zato pozvali, naj zagotovi izpolnjevanje obveznosti in tistim, ki jim je odvzeta prostost, zagotovi temeljne človekove pravice.