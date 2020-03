Madžarska uvaja nadzor na meji s Slovenijo in Avstrijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska vlada je zaradi novega koronavirusa danes uvedla izredne razmere. Uvedla bo nadzor na mejah s Slovenijo in Avstrijo, piše STA.

Za tiste, ki prihajajo iz Italije, Kitajske, Južne Koreje ali Irana, bo veljala prepoved vstopa v državo. Izjema so madžarski državljani, ki bodo morali ob vrnitvi v domovino za 14 dni v državno karanteno.

Kot je danes na novinarski konferenci kriznega štaba pojasnil tiskovni predstavnik madžarskega premierja Gergely Gulyas, bodo nadzor na meji s Slovenijo in Avstrijo uvedli kakor hitro bo mogoče. Danes opolnoči bo ustavljen tudi ves avtobusni in železniški promet s Slovenijo in Avstrijo, poročajo tuje tiskovne agencije, piše STA.

Šol zaenkrat ne bodo zapirali

Univerze bodo od četrtka zaprte, predavanja bodo potekala zgolj preko interneta. Gulyas je pojasnil, da so se za ta ukrep odločili zaradi velikega števila tujih študentov. Šol medtem zaenkrat ne bodo zapirali, saj koronavirus otroke najmanj ogroža.

Madžarska vlada je tudi prepovedala prireditve in dogodke v zaprtih prostorih z več kot sto udeleženci ter dogodke na prostem z več kot 500 ljudmi.

Na Madžarskem so do davi potrdili 13 primerov okužbe z novim koronavirusom. Gre za osem Irancev, štiri Madžare in britanskega državljana, še piše STA.