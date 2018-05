Maduro prisegel za nov mandat na čelu Venezuele

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nicolas Maduro je na slovesnosti v ustavodajni skupščini v Caracasu prisegel, da bo spoštoval in izvajal ustavo ter vodil revolucionarne spremembe, ki bodo državo popeljale v mir, blaginjo in srečo.

Venezuelska opozicija je volitve bojkotirala, mednarodna skupnost pa jih ni priznala. ZDA so volitve celo označile za prevaro.

Trgovske police so prazne, v bolnišnicah primanjkuje zdravil

Venezuela je država z največjimi zalogami nafte na svetu. Nekoč ena od najbogatejših južnoameriških držav je po desetletjih državnega nadzora, slabega upravljanja in korupcije uničila industrijsko bazo. Proizvodnja nafte je drastično upadla tudi zaradi pomanjkanja vlaganj v naftno infrastrukturo.

Milijoni Venezuelcev so zaradi revščine zbežali v tujino. V trgovinah so police prazne, v bolnišnicah zaradi pomanjkanja zdravil umirajo otroci. Nasilje in kriminal sta v porastu.