Lukašenko laska Pekingu: Nobenega vprašanja ni mogoče rešiti brez Kitajske

V pogovoru za kitajsko državno tiskovno agencijo Šinhua je beloruski predsednik pred potovanjem med drugim povedal, da se veseli srečanja s svojim "starim prijateljem" Šijem.

V luči mirovnega načrta za rešitev konflikta v Ukrajini, ki ga je Kitajska sprtima stranema predložila minuli petek, na prvo obletnico ruske invazije, je pohvalil stališče Pekinga do vojne. To namreč "priča o njegovi miroljubni zunanji politiki ter je nov in izviren korak, ki bo imel daljnosežen vpliv po vsem svetu", je po navedbah Šinhue dejal Lukašenko.

"Danes nobenega vprašanja na svetu ni mogoče rešiti brez Kitajske," je še ocenil Lukašenko, sicer tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Belorusija, ki meji tako na Ukrajino kot na Rusijo, je finančno in politično odvisna od Putinove vlade. Lani je Moskvi dovolila, da je njeno ozemlje uporabila za napad na Ukrajino. Kijev skrbi, da bi se to ponovilo.

Kitajska bi poglabljala politično zaupanje z Belorusijo

V Pekingu so pred obiskom beloruskega predsednika poudarili pomen celovitega strateškega partnerstva z Minskom, navaja AFP. Kitajski zunanji minister Qin Gang je v petkovem telefonskem pogovoru beloruskemu kolegu Sergeju Alejnikovu izrazil pripravljenost Kitajske za poglabljanje medsebojnega političnega zaupanja. Kot je dejal, bo Peking še naprej podpiral Minsk pri ohranjanju nacionalne stabilnosti in nasprotoval tako poskusom vmešavanja "zunanjih sil" v notranje zadeve Belorusije kot tudi enostranskim sankcijam proti tej državi.

Evropska unija je v ponedeljek za eno leto podaljšala sankcije proti Belorusiji zaradi njene podpore ruski invaziji na Ukrajino in represije, ki jo beloruske oblasti izvajajo doma.

Lukašenko in Ši sta se sicer nazadnje srečala septembra lani ob robu vrha voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v uzbekistanskem Samarkandu, še navaja AFP.