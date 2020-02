Letališki delavci posneli ta video in dobili odpovedi #video

Delavci na letališču Fresno Yosemite v Kaliforniji so posneli video, v katerem plešejo na različnih lokacijah po letališču. Objavili so ga na družbenem omrežju TikTok, kjer je postal viralen.

Kot je za Fox News povedal eden od delavcev, so tisti dan že opravili vse zadolžitve in se odločili, da posnamejo smešen video. Objavili so ga na družbenem omrežju TikTok, kjer je imel več kot 300 tisoč ogledov, več kot 46 tisoč všečkov in več kot 1.300 komentarjev.

Kot poročajo ameriški mediji, so delavci zaradi tega izgubili službo, saj naj bi šlo za neprimerno vedenje na delovnem mestu. Poglejte video in presodite sami.