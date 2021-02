Lavrov meni, da je za poslabšanje odnosov kriva EU

Lavrov je tako tudi danes ponovil izjave iz prejšnjega tedna, da je Rusija pripravljena na prekinitev odnosov, če se bo EU odločila za to. V Kremlju so bili zatem kritični do povzemanja teh besed in zatrdili, da si Rusija, česa takega, ne želi. Lavrov je zato danes k tem svojim besedam vendarle dodal še, da je Rusija pripravljena tudi na izboljšanje odnosov, če bi si EU to želela, navaja STA.

Rusija odgovornost za konflikt v Ukrajini pripisuje EU

Dejal je sicer, da je do prelomnice v odnosih med EU in Rusijo prišlo ob začetku ukrajinske krize leta 2014, in sicer ob zamenjavi oblasti v tej državi. Odgovornost za to je pripisal Nemčiji, Franciji in Poljski, ki da so "pljunile" v podpisan dogovor o izhodu iz krize v Ukrajini. Rusija tudi odgovornost za konflikt v Ukrajini pripisuje EU, pa čeprav je bila sama tista, ki si je, v nasprotju z mednarodnim pravom, pripojila polotok Krim. EU je zatem proti Rusiji uvedla sankcije.

"EU je kontinuirano in brez izjem uničila vse mehanizme, ki so obstajali na podlagi dogovora o partnerstvu in sodelovanju," je še dodal ruski zunanji minister. Kot primer je izpostavil vrh med Rusijo in EU.

EU je za Rusijo najpomembnejši gospodarski partner

Finski premier Haavisto je na drugi strani ruskega gostitelja opozoril, da je EU za Rusijo najpomembnejši gospodarski partner. Poudaril je tudi, da so stališča EU tudi stališča Finske kot članice povezave. "Danes se tu nismo strinjali o vsem," je razpravo z Lavrovom povzel Haavisto, še piše STA.

V ozadju je predvsem zaostrovanje odnosov zaradi primera Navalni. Zunanji ministri članic EU bodo 22. februarja namreč razpravljali o morebitni zaostritvi sankcij proti Rusiji zaradi obravnave opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in tudi izgona evropskih diplomatov, ki da so se udeležili protivladnih protestov. EU je že avgusta lani po zastrupitvi Navalnega uvedla sankcije do domnevno odgovornih oseb, ki prihajajo iz kroga blizu ruskega predsednika Vladimirja Putina.