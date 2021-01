Kurz: Pred nami so še dva do trije težki meseci

Avstrijska vlada se je odločila za podaljšanje zaprtja javnega življenja, katerega namen je zajeziti širjenje novega koronavirusa, do 7. februarja. Ob tem bodo določene ukrepe še zaostrili, med drugim bodo v trgovinah in na javnem potniškem prometu od 25. januarja obvezne zaščitne maske FFP2.

Kot je na današnji novinarski konferenci sporočila avstrijska vlada, bo zaprtje javnega življenja v Avstriji v veljavi najmanj do 7. februarja, in ne do 24. januarja, kot je bilo sprva predvideno.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je podaljšanje utemeljil s širjenjem britanskega seva novega koronavirusa, ki se širi hitreje od drugih doslej znanih sevov, poročanje avstrijske tiskovne agencije APA povzema STA.

"Pred nami so še dva do trije težki meseci," je ob tem povedal Kurz. Odpiranje bi bilo po njegovem mnenju trenutno "lahkomiselnost", če ne celo "malomarnost".

Nekatere ukrepe bodo še zaostrili

Nekatere ukrepe bodo 25. januarja še zaostrili. Med drugim bodo v trgovinah in na sredstvih javnega potniškega prometa obvezne zaščitne maske FFP2. Obvezna medsebojna razdalja pa bo po novem povečana na dva metra, navaja STA.

Cilj je, da bi 8. februarja ob strogih varnostnih ukrepih odprli vse trgovine, storitve, kjer prihaja do tesnih stikov s strankami, kot so frizerji, in muzeje. Turistične zmogljivosti in gostinski obrati bodo zaprti najmanj do konca februarja. Sredi prihodnjega meseca bodo odločili, ali jih bo mogoče odpreti marca.

Podaljšali so tudi šolanje na daljavo, ki se bo nadaljevalo do zimskih počitnic, nato pa bo pouk potekal v šolah v izmenah. V zveznih deželah Dunaj in Spodnja Avstrija se bo tako pouk v šolskih klopeh predvidoma začel 8. februarja, drugod pa 15.