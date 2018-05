Kurz bi delovanje Frontexa razširil tudi na sever Afrike

"Gre za to, da bi zaustavili umazane poslovne modele tihotapcev ljudi in bi preprečili, da bi s čolni za tihotapljenje ljudi sploh odrinili na pot prek Sredozemskega morja," je v pogovoru za nemški časnik Welt am Sonntag dejal predsednik vlade Avstrije, ki bo v drugi polovici letošnjega leta predsedovala Evropski uniji.

Dodal je, da bi moral Frontex po njegovem mnenju nezakonite migrante zaustaviti že na zunanjih mejah EU, jih oskrbeti in nato v idealnem modelu nemudoma vrnil v "državo izvora ali državo prehoda", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Avstrijski kancler je tudi menil, da za nekatere države sporna prerazporeditev beguncev znotraj EU ni realistična. Na tak način po njegovih besedah ni mogoče dolgoročno rešiti begunske krize.

"Ne vidim možnosti, da bi Avstrija lahko pristala na begunske kvote, če posebej, če pri tem ni upoštevan dotok beguncev iz preteklih let," je še dejal Kurz. "Temelj delujoče države je tudi v tem, da sama odloča, katere in koliko ljudi bo sprejela," je še dejal.

Foto: Reuters Bolgarija, ki trenutno predseduje EU, je sicer za razrešitev spora o reformi evropske azilne politike predlagala nov kompromisni predlog: begunce naj bi avtomatično prerazporedili znotraj EU, če bi se zgodil podoben begunski val kot leta 2015.

Avstrijskega kanclerja tudi skrbijo razmere znotraj same EU. "Zahod se pritožuje nad Vzhodom, Sever nad Jugom in obratno. V EU vedno znova prihaja do moralnega razmisleka, da bi morali druge vzgajati," je menil Kurz. Po njegovih besedah obstajajo tudi "disciplinirani, ki se bojijo proračunskih grešnikov. Na to gledam z veliko zaskrbljenostjo," je še dejal.