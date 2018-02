Kurdi na severu Sirije sklenili zavezništvo s sirsko vlado

Kurdski uporniki na severozahodu Sirije so po neuradnih informacijah sklenili dogovor s sirsko vlado, v skladu s katerim bo uradni Damask na območje poslal sirsko vojsko, da bi ustavili turško ofenzivo. Sirska vlada dogovora po poročanju BBC medtem še ni uradno potrdila.

Pripadniki turške vojske pri mestu Azaz na severu Sirije Foto: Reuters

Turčija, ki ima kurdske upornike za teroriste, je pretekli mesec v sirski regiji Afrin sprožila obsežno vojaško ofenzivo. Na omenjenem območju sirske vojske ni, saj se je z večinsko kurdskega severa umaknila leta 2012.

Je na vidiku oboroženi spopad med Damaskom in Ankaro?

Če so kurdski uporniki in vlada v Damasku dejansko dosegli dogovor o napotitvi sirske vojske, bi to pomenilo, da bi se turška vojska na omenjenem območju lahko spopadla tudi s sirsko vojsko.

Da je bil dogovor dosežen, je za agencijo Reuters potrdil visoki kurdski predstavnik Badran Jia Kurd. Povedal je tudi, da bi sirska vojska na območje Afrina lahko prišla v nekaj dneh, namestila pa bi se na nekaj obmejnih položajih.

O dogovoru je poročala tudi medijska skupina iraških Kurdov Rudav, pa tudi tiskovna agencija, ki podpira sirske kurdske sile.