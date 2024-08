Kosovske oblasti izvedle racije v več srbskih uradih na severu

Kosovska policija je v petek izvedla racije v več uradih na severu države, ki naj bi delovali po ukazih iz Beograda ter tako kršili kosovsko ustavnost in zakone. V Bruslju so se na potezo odzvali z razočaranjem, pripadniki Natove misije na Kosovu (Kfor) pa so okrepili prisotnost na območju, poročajo regionalni mediji.

Po navedbah portala Kosovo Online so pripadniki posebne enote kosovske policije racije izvedli na občinskih uradih v Leposaviću, Mitrovici, Zvečanu in Zubinem potoku na večinsko srbskem severu. Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča, da je policija med drugim vdrla tudi v prostore kliničnega centra v Mitrovici, urada za Kosovo in Metohijo ter enega od centrov za socialno delo.

"Vzporedne nezakonite institucije lokalne samouprave, ki so delovale po direktivah Srbije ter kršile ustavnost in zakone Republike Kosovo, so bile zaprte," je v izjavi dejal kosovski minister za lokalno upravo Elbert Krasniqi. Po njegovih besedah na Kosovu namreč "ni prostora za nezakonito delovanje in vzporedne storitve", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posvarili pred morebitnim zaostrovanjem razmer

EU je glede poteze izrazila razočaranje nad "pomanjkanjem usklajevanja" med kosovskimi varnostnimi organi in mednarodnimi partnerji. Kot je sporočil Peter Stano, tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, takšne poteze ogrožajo že tako krhke varnostne razmere na Kosovu.

"EU želi ponovno poudariti, da se je Kosovo zavezalo umiritvi napetosti. EU je Kosovo že večkrat pozvala, naj se izogne vsem ukrepom, ki bi lahko negativno vplivali na varnost ljudi. Žal kosovska vlada naših pozivov ni upoštevala," je dejal in posvaril pred morebitnim nadaljnjim zaostrovanjem razmer.

"Gre za nasilno potezo Albina Kurtija. Namesto deeskalacije imamo 30 novih potez oblasti v Prištini, s katerimi se stopnjujejo razmere," pa je v odzivu med drugim dejal vodja urada za Kosovo in Metohijo Petar Petković in kosovskega premierja Kurtija obtožil izvajanja etničnega čiščenja.

V luči racij je Kfor okrepil prisotnost na mostu čez reko Ibar v Mitrovici, ki srbsko manjšino ločuje od albanske večine. Razmere na severu Kosova naj bi bile danes sicer mirne, vendar pa je pred zaprtimi uradi še vedno prisotna kosovska policija.

Kosovska policija je sicer v začetku meseca racije izvedla že na najmanj devetih poslovalnicah srbske pošte na severu Kosova zaradi suma, da delujejo nezakonito. Beograd je v odzivu Kurtiju očital, da želi na območju izzvati spopade, EU pa je opozorila, da gre za kršitev dogovorov v okviru dialoga med Beogradom in Prištino.