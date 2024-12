Korak bližje armagedonu. To pravi britanski admiral.

Krepi se bojazen zaradi jedrske oboroževalne tekme, ki jo vodi Rusija, država, ki je že vpletena v vojno v Evropi. "Globalna razmerja moči se spreminjajo in pred nami je tretja jedrska doba," opozarja načelnik britanskega obrambnega štaba, admiral Tony Radakin. "Varnostna perspektiva je danes bolj negotova, nejasna in nevarna, kot je bila kadarkoli prej v naših karierah," je za britanski The Telegraph komentiral admiral.

Po poročanju Telegrapha naj bi Moskva imela okoli dva tisoč kosov taktičnega jedrskega orožja, kar je približno desetkrat več od ameriških zalog. Odkar je začel invazijo na Ukrajino, je ruski predsednik Vladimir Putin namestil taktične jedrske rakete v sosednjo Belorusijo in odredil vojaške vaje, ki simulirajo njihovo uporabo v konfliktu.

Odgovor na konvencionalni napad bi bili lahko jedrski

Prejšnji mesec je Rusija spremenila jedrsko doktrino, tako da bi lahko večji napad na Rusijo s konvencionalnim orožjem zdaj izpolnjeval merila za jedrski odgovor. Uporaba taktičnega jedrskega orožja na bojiščih v Ukrajini bi lahko potisnila svet k popolnemu jedrskemu spopadu z močnejšimi, bolj uničujočimi strateškimi jedrskimi konicami, opozarja britanski časnik.

Taktično jedrsko orožje je orožje krajšega dosega, namenjeno uporabi v neposrednih konfliktih, ne pa napadu z velike razdalje, čemur so namenjene medcelinske balistične rakete.

Rusija z nekajkrat večjimi zalogami

Ruska vojska z vojaškimi vajami simulira uporabo taktičnega jedrskega orožja. Foto: Guliverimage Cilj taktičnih jedrskih konic ni uničiti celotnih mest, temveč uničiti sovražnikove tarče na določenem območju in mu zagotoviti zmago v bitkah. Zaradi svoje geografske lege brez neposrednih groženj imajo ZDA le okoli 200 taktičnih jedrskih konic, od katerih jih je polovica razporejenih v Evropi. Rusija jih ima po drugi strani kar 1.558, poroča Reuters.

Toda ZDA imajo več strateškega jedrskega orožja, tistega večje moči in večjega dosega. Skupaj imajo ZDA 5.748 jedrskih raket, Rusija 5.580, Velika Britanija 225 in Francija 290.

Združeni narodi in organizacije za razoroževanje že več let opozarjajo, da se je svet spet začel pospešeno jedrsko oboroževati. Tudi Britanci, ena od dveh jedrskih sil na stari celini, zagovarjajo vse večjo vlogo jedrskega orožja. "Naše konvencionalno odvračanje ni več prepričljivo, zato se bomo bolj zanašali na jedrsko orožje," je dejal Hamish de Bretton-Gordon, nekdanji poveljnik združenega kemičnega, biološkega, radiološkega in jedrskega polka britanske vojske.

Simulacija: v eni uri 44 milijonov mrtvih

Po naložbah v jedrski arzenal prednjačijo ZDA, ki so lani za to namenile kar 50 milijard evrov. Foto: AP / Guliverimage Mnogi so zelo zaskrbljeni zaradi nove jedrske oboroževalne tekme. Znanstveniki z ameriške univerze Princeton ocenjujejo, da bi lahko taktični udar iz Rusije v eni uri prerasel v popolno jedrsko izmenjavo in pustil 44 milijonov mrtvih, piše Telegraph.

Mednarodno združenje International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), dobitnik Nobelove nagrade za mir leta 2017, je opozorilo, da so se v zadnjih petih letih naložbe v jedrsko orožje v devetih jedrskih silah sveta povečale za tretjino, pri čemer je največji porast v ZDA.

Podatki kažejo, da ZDA v svoj jedrski arzenal vlagajo petkrat več kot Rusija in Kitajska. Lansko leto je bilo rekordno, svetovne sile so za jedrsko orožje porabile 90 milijard evrov – od tega so ZDA porabile 50 milijard evrov.