Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije napadla cilje v Jemnu

Arabsko zavezništvo je cilje v Jemnu napadlo po sobotnih napadih z brezpilotnimi letali na savdsko energetsko infrastrukturo, za katere so odgovornost prevzeli Hutiji. Kot so poudarili, gre za maščevanje za vojaško posredovanje Savdske Arabije v državljanski vojni v Jemnu.

Savdska Arabija in ZDA sicer vztrajajo, da je za napade odgovoren Iran in ne Hutiji. Med drugim poudarjajo, da so brezpilotna letala in rakete prileteli s severa, ne iz Jemna, ki leži južno.

Iran posvaril pred splošno vojno

Iran očitke o odgovornosti za napade odločno zavrača. Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v četrtek posvaril pred napadom ZDA ali Savdske Arabije na Iran, saj bi to po njegovem sprožilo splošno vojno. "Verjamemo, da je vojaški spopad na podlagi zavajanja nekaj groznega ... a branili bomo svoje ozemlje," je dejal.