Savdska Arabija se bo pridružila koaliciji v Perzijskem zalivu

Savdska Arabija se bo pridružila mednarodni pomorski koaliciji pod vodstvom ZDA v Perzijskem zalivu, so po poročanju savdskih medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, sporočili viri iz savdskega obrambnega ministrstva.

Cilj mednarodne koalicije v Perzijskem zalivu je zagotavljati ladjam svobodno plovbo in neovirano mednarodno trgovino. Območje delovanje so Perzijski zaliv, Hormuška ožina, Omanski zaliv in ožina Bab-el-Mandeb.

ZDA iščejo zaveznike za koalicijo potem, ko je Iran v Perzijskem zalivu zasegel dva tuja naftna tankerja kot odziv na britanski zaseg iranskega tankerja na območju Gibraltarja.