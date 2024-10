Kitajsko podjetje izdeluje orožje, ki ga nato na bojišču uporablja Rusija

ZDA so v četrtek uvedle niz novih sankcij. Med podjetji, ki jih je Washington umestil na seznam sankcioniranih, sta tudi dve kitajski, ki po navedbah State Departmenta proizvajata in izvažata bojne brezpilotnike, ki jih Rusija koristi med vojno v Ukrajini. Washington je nove sankcije uvedel tudi proti jemenskim hutijevcem.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.05 Biden na obisku v Nemčiji o Ukrajini in Bližnjem vzhodu

6.30 ZDA v zvezi z vojno v Ukrajini uvedle sankcije proti kitajskima podjetjema

7.05 Biden na obisku v Nemčiji o Ukrajini in Bližnjem vzhodu

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes tik pred iztekom mandata na obisku v Nemčiji, kjer bo poleg dvostranskih odnosov osrednja tema Ukrajina. S sogovorniki, med katerimi bosta poleg nemškega kanclerja Olafa Scholza še francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, naj bi govoril tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu.

Bidnova pot v Nemčijo bi se morala odviti že minuli teden, ko naj bi se v okviru večdnevnega obiska na prvem srečanju kontaktne skupine za Ukrajino sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Obisk so prestavili zaradi orkana Milton, ki se je zgrnil nad Florido.

Ob okrnjenem programu in zgolj za en dan bo Biden vendarle opravil obisk. Z nemškim kanclerjem naj bi glede na napovedi tako Washingtona kot Berlina potrdila tesne vezi in spregovorila o glavnih svetovnih krizah, na čelu z Ukrajino in Bližnjim vzhodom.

Bela hiša ob tem izpostavlja podporo, ki jo Kijevu namenja Nemčija, ki za ZDA prispeva drugo največjo količino vojaške pomoči Ukrajini. Na Bližnjem vzhodu obe državi podpirata Izrael in izpostavljata njegovo pravico do obrambe pred Hamasom in Hezbolahom, obenem pa poudarjata pomen končanja konflikta in izognitve širjenju v regiji.

Bidnu in Scholzu se bosta na pogovorih pridružila še francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer.

Obenem se bo Biden sestal z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem, ki bo ameriškemu voditelju podelil najvišje državno odlikovanje, veliki križ za zasluge. S tem se želijo pokloniti Bidnovemu zavzemanju za prijateljstvo med državama in transatlantsko zavezništvo, zlasti spričo ruske agresije nad Ukrajino.

Biden na obisk prihaja ob izteku svojega mandata in tik pred novimi volitvami z negotovim izidom.

6.30 ZDA v zvezi z vojno v Ukrajini uvedle sankcije proti kitajskima podjetjema

Sankcije proti dvema kitajskima in enim ruskim podjetjem ter ruskim posameznikom so povezane s proizvodnjo bojnega brezpilotnega letala tipa garpija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Te drone razvijajo in izdelujejo na Kitajskem v sodelovanju z ruskimi partnerji, koristijo pa jih ruske sile v Ukrajini, trdijo v Washingtonu.

Kot je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller gre za prvi primer, kjer so odkrili, da kitajsko podjetje izdeluje orožje, ki ga nato na bojišču uporablja Rusija.

ZDA so ob tem sporočile, da so uvedle še sankcije proti petim podjetjem in petim posameznikom zaradi povezav z mrežo finančnega agenta jemenskih hutijevcev Saida al Džamala, ki ima sedež v Iranu.

"Prihodki iz al Džamalove mreže ustvarjajo sredstva, ki omogočajo regionalne napade hutijevcev, vključno z oviranjem mednarodnega ladijskega prometa," je sporočil State Department. ZDA so ta teden izvedle tudi več napadov na položaje tega jemenskega uporniškega gibanja.